Россияне весь день обстреливали Харьковскую область: в ОВА назвали последствия

Сегодня, 20 июля, российские оккупанты совершили ряд обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб, еще восемь - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

По его словам, российские войска обстреливали Харьковскую область при помощи РСЗО и артиллерии.

При этом, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Чугуевском районе пострадали пять человек. Еще два человека получили ранения в Богодуховском районе, там также есть один погибший. В Изюмском районе пострадал один человек.

Также он добавил, что сейчас медики оказывают помощь пострадавшим от утреннего ракетного удара по Харькову.