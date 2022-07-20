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Росіяни весь день обстрілювали Харківську область: в ОВА назвали наслідки

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 липня, російські окупанти здійснили низку обстрілів населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, російські війська обстрілювали Харківську область за допомогою РСЗВ і артилерії.

При цьому, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Чугуївському районі постраждали п'ятеро людей. Ще дві людини отримали поранення в Богодухівському районі, там також є один загиблий. В Ізюмському районі постраждала одна людина.

Також він додав, що зараз медики надають допомогу постраждалим від ранкового ракетного удару по Харкову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вранці по одному з районів Харкова російські окупанти завдали ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13 річна дитина.

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Війна Росії проти УкраїниХарків