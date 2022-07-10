Россияне весь день обстреливали Донецкую область: погибли двое гражданских

Российские военные на протяжении всего дня обстреливают населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеского огоня в регионе разрушены дома, пострадали люди. Есть погибшие мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По его словам, сложнее всего - в Бахмутском районе.
В Нью-Йорке ракетным ударом повреждены магазин и дом - без пострадавших.
Соледар за сегодня подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночного обстрела сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего разрушена пятиэтажка. За день в городе - трое раненых.
В Сиверске под обстрел попал частный сектор - один дом разрушен, много поврежденных. Также повреждения получила одна многоэтажка. Доподлинно известно о двух погибших в городе за сутки.
Угледар россияне обстреляли из артиллерии - ранен один человек. Еще один человек ранен в Ласточкино Очеретинской общины.
Кроме того, под огнем общины в относительном тылу. Черкасская община была обстреляна из Градов - без пострадавших. В Ильиновской общине от артобстрела загорелось поле с пшеницей.
Напомним, вчера в Донецкой области три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.
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