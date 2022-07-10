RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни весь день обстрілювали Донецьку область: загинуло двоє цивільних

Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові упродовж всього дня обстрілюють населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь в регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, найгарячіше - у Бахмутському районі.

У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок - без постраждалих.

Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього - пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті - троє поранених.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор - один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії - поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів - без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області три мирних жителя загинули в результаті атак окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область