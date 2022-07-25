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Россияне через оккупированный Мариуполь вывозят краденое украинское зерно (видео)

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Мариуполь, Понедельник 25 июля 2022 09:21
Россияне через оккупированный Мариуполь вывозят краденое украинское зерно (видео) Фото: Россияне вывозят украинское зерно через Мариуполь (скриншот с видео)
Автор: РБК-Украина

Оккупанты вывозят украинское зерно в Россию через Мариуполь. Новый урожай они воруют с помощью кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Чиновник отметил, что в порту города восстановили электроснабжение. Сейчас российские захватчики проводят подготовку к перевалке зерна.

По его словам, в Мариуполе 24 июля зафиксировали первые зерновозы, которые двигались в сторону порта. Грузовики въехали в город с Донецкого направления.

"Государственное мародерство России после небольшой паузы возобновлено", - добавил Андрющенко.

Напомним, российские пропагандисты готовят фейк о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на Украину.

В марте оккупанты сбросили бомбу на здание, в которой на тот момент скрывались около тысячи гражданских. Тогда под завалами погибло по меньшей мере 300 человек.

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