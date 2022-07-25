Россияне через оккупированный Мариуполь вывозят краденое украинское зерно (видео)

Фото: Россияне вывозят украинское зерно через Мариуполь (скриншот с видео)

Оккупанты вывозят украинское зерно в Россию через Мариуполь. Новый урожай они воруют с помощью кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.