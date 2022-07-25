Россияне через оккупированный Мариуполь вывозят краденое украинское зерно (видео)
Оккупанты вывозят украинское зерно в Россию через Мариуполь. Новый урожай они воруют с помощью кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
Чиновник отметил, что в порту города восстановили электроснабжение. Сейчас российские захватчики проводят подготовку к перевалке зерна.
По его словам, в Мариуполе 24 июля зафиксировали первые зерновозы, которые двигались в сторону порта. Грузовики въехали в город с Донецкого направления.
"Государственное мародерство России после небольшой паузы возобновлено", - добавил Андрющенко.
Напомним, российские пропагандисты готовят фейк о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на Украину.
В марте оккупанты сбросили бомбу на здание, в которой на тот момент скрывались около тысячи гражданских. Тогда под завалами погибло по меньшей мере 300 человек.