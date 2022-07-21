Россияне бьют ракетами по Харькову: местных призывают быть в укрытиях

"Россияне наносят удары по Харькову. К сведению жителей: пребывайте в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги!"- призвал он.

Тем временем мэр города Игорь Терехов также обратился к гражданам.

"Уважаемые харьковчане! Продолжается обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Оставайтесь в укрытиях!",- написал Терехов.

Обновлено. Немного позже мэр Харькова добавил информацию, сообщив о раненых и попадании.

"Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова. Будьте осторожны, берегите свою жизнь", - добавил Терехов.

Напомним, вчера по одному из районов Харькова российские оккупанты утром также нанесли ракетные удары.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших 13-летний ребенок.

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