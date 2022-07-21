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Росіяни б'ють ракетами по Харкову: місцевих закликають бути в укриттях

Фото: росіяни б'ють ракетами по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

По Харкову прямо зараз російські війська завдають ракетні удари. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!" - закликав він.

Тим часом мер міста Ігор Терехов також звернувся до громадян.

"Шановні харків'яни! Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь у укриттях!", - написав Терехов.

Оновлено. Трохи згодом мер Харкова додав інформацію, повідомивши про поранених та влучання.

"Є поранені. Є попадання до однієї з медустанов Харкова. Будьте обережні, бережіть своє життя", - додав Терехов.

Нагадаємо, вчора по одному з районів Харкова російські окупанти зранку також завдали ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13 річна дитина.

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Харківракетный удар