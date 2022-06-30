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Россияне снова бьют по Криворожскому району: уничтожен 40-тонный склад зерна

Фото: россияне снова бьют по Криворожскому району (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

По его словам, на утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину, а в большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", - написал Резниченко.

Он добавил, что в других районах области на эту минуту спокойно.

Напомним, недавно российские оккупанты выпустили ракеты по Днепру.

Добавим, днем ранее российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, применив артиллерию.

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Кривой РогДнепропетровская областьВойна России против Украины