Россияне снова бьют по Криворожскому району: уничтожен 40-тонный склад зерна

По его словам, на утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину, а в большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", - написал Резниченко.

Он добавил, что в других районах области на эту минуту спокойно.

Напомним, недавно российские оккупанты выпустили ракеты по Днепру.

Добавим, днем ранее российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, применив артиллерию.

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