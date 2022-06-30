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Росіяни знову б'ють по Криворізькому району: знищений 40-тонний склад зерна

Фото: росіяни знову б'ють по Криворізькому району (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові продовжують бити по містах та селам Криворізького району (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу було зруйновано склад із 40 тоннами зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За його словами, на ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду, а у Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

"У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - написав Резніченко.

Він додав, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти випустили ракети по Дніпру.

Додамо, днем раніше російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, застосувавши артилерію.

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Кривий РігДніпропетровська областьВійна Росії проти України