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Россияне бросают в бой мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Александр Белоус

Российские войска пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута. В бой бросают мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Как отметил Гайдай, в крупных городах Луганщины, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% у населения.

"К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели для себя угрозы", - добавил он.

По его словам, "сейчас они, не имея дома, который разрушил враг, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов".

"Основное направление оккупантов после Лисичанска - Бахмут. Но путь к этому городу пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону", - отметил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл Луганской области. По его словам, оккупанты потеряли несколько составов и командный центр.

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Луганск