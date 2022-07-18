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Росіяни кидають у бій чоловіків з нещодавно окупованих міст Донбасу, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута. У бій кидають мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Telegram.

Як зазначив Гайдай, у великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% в населення.

"На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе", - додав він.

За його словами, "зараз вони, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів".

"Основний напрям окупантів після Лисичанська - Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ нанесли серйозний удар в глибокий тил Луганської області. За його словами, окупанти втратили кілька складів та командний центр.

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Луганськ