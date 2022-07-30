Россияне били по Сумской области из САУ и минометов: было 80 прилетов

Российские оккупанты пять раз обстреляли Сумскую область 30 июля. Зафиксировано более 80 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
После 15:00 в Великописаревской общине было 12 прилетов из САУ.
В Белопольской общине после 16:00 был зафиксирован минометный обстрел - 18 прилетов, после 17:00 - артобстрел, 7 прилетов.
Также после 20:00 оккупанты совершили артобстрел, было около 8 прилетов.
В Середино-Будской общине было 36 прилетов. Там работала российская артиллерия.
Данные о потерях и разрушениях в результате вражеских обстрелов уточняются.
Напомним, сегодня в Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин, он погиб на месте.
Кроме того, утром 29 июля россияне нанесли минометный удар по приграничью Сумской области.