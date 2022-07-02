ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне уже берут в плен своих: новый перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 20:28
Россияне уже берут в плен своих: новый перехват ГУР Фото: россияне уже берут в плен своих (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные задержали своего командира, который хотел бежать с войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта от ГУР.

В перехвате разговора россиянин рассказывает своей жене о большом количестве раненых, поскольку их подразделение только что вышло из серьезного боя.

Также он сообщает, что в соседнем подразделении подчиненные задержали командира, который хотел убежать.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не съ... (убежал). Потому что у них там трехсотых дох... (много). Мы вчера также машины загрузили. Уже наготове валить. Команда поступила, стоять дальше. Вчера более 20 человек трехсотых россиян вывезли", - сказал он.

Напомним, в еще одном перехвате разговоров оккупантов россиянин хвастался убийством раненых украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта