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Росіяни вже беруть у полон своїх: нове перехоплення ГУР

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Україна, Субота 02 липня 2022 20:28
Росіяни вже беруть у полон своїх: нове перехоплення ГУР Фото: росіяни вже беруть у полон своїх (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові затримали свого командира, що хотів втекти з війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта від ГУР.

У перехопленні розмови росіянин розповідає своїй дружині про велику кількість поранених, оскільки їхній підрозділ щойно вийшов із серйозного бою.

Також він повідомляє, що у сусідньому підрозділі підлеглі затримали командира, який хотів втекти.

"Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше 20 чоловік трьохсотих росіян вивезли", - сказав він.

Нагадаємо, у ще одному перехопленні розмов окупантів росіянин вихвалявся вбивством поранених українців.

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