Россияне бегут из Изюма и слабеют в Луганской области: актуальные карты боев

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на 70 км в некоторых местах и освободили свыше 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября (это больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля).

Предполагается, что украинские войска, скорее всего, освободят сам город Изюм в ближайшие 48 часов (если они этого еще не сделали).

Не мало важным, что на окраинах Изюма ВСУ было замечено еще вчера, 10 сентября. В это время российские оккупанты пытались убежать из города, отступая на левый берег Оскола.

Таким образом, этот военный успех украинцев будет означать, что они смогут подвинуть российский наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск - Краматорск.

Нуждается в подтверждении, но по данным карт не исключено, что украинские войска освободили Великий Бурлук 10 сентября. Это позволит украинским силам находиться в пределах 15 километров от международной границы.

Донбасс

По данным карты, российские войска совершили несколько небольших наземных атак к югу от Бахмута 10 сентября.

Тем временем 10 сентября русские войска провели две подтвержденные наземные атаки на запад от Донецка, а также отбили попытки российских атак на Первомайск (примерно в 18 км на запад от Донецка) и Новомихайловку (примерно в 29 км на юго-запад от Донецка).

Также продолжаются бои вблизи Донецка. Оккупанты обстреливают пригород, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Аналитики отмечают, что хуже становится для оккупантов ситуация в Луганской области, где с 10 сентября оборона российских войск практически "посыпалась".

По данным карты ISW, украинским бойцам удалось освободить Белогоровку и даже добраться до окраин Лисичанска.

Юг Украины

Между тем на Запорожском направлении значительных изменений не наблюдается. Войска РФ атакуют линию разграничения, а украинские силы в свою очередь бьют по скоплениях силы противника в Родах и Мелитополе.

Международные аналитики отмечают самых активных чотрири зоны на юге, а именно: на запад от Херсона, в районе Снигиревки Николаевской области, на юго-востоке от украинских позиций на берегу Ингульца, а также к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей.

Кроме того, украинские войска уничтожили еще один российский паромный переход через Днепр (на запад от Новой Каховки) и склад боеприпасов в Беляевке на севере Херсонской области. Зато российские войска также пытаются отремонтировать Каховский мост.