ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували ферму під Чугуєвом: поранено працівників

Харків, П'ятниця 20 вересня 2024 11:06
UA EN RU
Росіяни атакували ферму під Чугуєвом: поранено працівників Фото: росіяни атакували ферму під Чугуєвом 20 вересня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли ферму у Чугуївському районі Харківської області. Є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Сьогодні вранці ворог здійснив обстріл території одного з сільськогосподарських підприємств Чугуївського району", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу, який стався близько 08:00, виникла пожежа будівлі складського приміщення.

"Поранення отримали двоє працівників: чоловіки 40-а та 34-х років. Постраждалим надана необхідна медична допомога", - зазначили в ОВА.

До гасіння пожежі залучені підрозділи ДСНС України в Харківській області.

Обстріли Харківської області

Російські війська після вторгнення в Україну у лютому 2022 року постійно обстрілюють Харківську область. Під ударом постійно знаходиться Харків та Чугуїв.

Наприклад, у ніч проти 19 вересня Харків був атакований росіянами двічі за ніч. А в липні окупанти завдали удару по Чугуєву. Тоді згоріли 10 авто, два магазини, адмінбудівля. Поранення отримали 9 людей, зокрема підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Смог у столиці. Чому якість повітря в Києві б'є антирекорди та що з цим робити
Смог у столиці. Чому якість повітря в Києві б'є антирекорди та що з цим робити
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади