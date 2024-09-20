Россияне атаковали ферму под Чугуевом: ранены работники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"Ранения получили двое работников: мужчины 40-х и 34-х лет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в ОВА.

В результате обстрела, который произошел около 08:00, возник пожар здания складского помещения.

"Сегодня утром враг совершил обстрел территории одного из сельскохозяйственных предприятий Чугуевского района", - говорится в сообщении.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска после вторжения в Украину в феврале 2022 года постоянно обстреливают Харьковскую область. Под ударом постоянно находится Харьков и Чугуев.

Например, в ночь на 19 сентября Харьков был атакован россиянами дважды за ночь. А в июле оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Тогда сгорели 10 авто, два магазина, админздание. Ранения получили 9 людей, в том числе подросток.

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