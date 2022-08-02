Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому языку TOEFL
Организация ETS, которые проводит международный экзамен по английскому языку TOEFL, запретила сдавать его гражданам Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Сообщается, что сегодня в аккаунтах россиян появилось предупреждение о том, что они больше не могут зарегистрироваться на экзамен TOEFL. Кроме того, они больше не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.
В ETS ответили, что запись на экзамены была ограничена из-за требований Минфина США в отношении резидентов и граждан Северной Кореи и России.
Отметим, экзамены TOEFL и IELTS - это самые востребованные для тех, кто пытается поступить в иностранный вуз. Помимо этого, результаты тестов могут быть затребованы рекрутинговыми компаниями при трудоустройстве за рубежом.
Напомним, сегодня Минфин США расширил санкции против России, внеся в черные списки Алину Кабаеву, ряд российских бизнесменов и украинских коллаборантов.
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