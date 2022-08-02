Росіянам заборонили складати іспит з англійської мови TOEFL

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Повідомляється, що сьогодні в акаунтах росіян з'явилося попередження про те, що вони більше не можуть зареєструватися на іспит TOEFL. Крім того, вони більше не можуть відправити результати вже зданого тесту до університетів.

В ETS відповіли, що запис на іспити було обмежено через вимоги Мінфіну США щодо резидентів і громадян Північної Кореї і Росії.

Відзначимо, іспити TOEFL і IELTS - це найбільш затребувані для тих, хто намагається вступити до іноземного вишу. Крім цього, результати тестів можуть бути затребувані рекрутинговими компаніями при працевлаштуванні за кордоном.