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Россиянам удалось "зацепиться" за реку Оскол в районе Изюма: Арестович объяснил, что это значит

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Харьковской области российским оккупантам удалось "зацепиться" за реку Оскол вблизи изюма. Тем не менее, для врага такое развитие событий ничего не значит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"К востоку от Изюма противник сумел "зацепиться" по естественному рубежу на другом берегу реки. Основной урок этой войны - что оборона по естественным рубежам "рулит". Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону реки и благополучно удерживают ее", - сказал чиновник.

Однако, по словам Арестовича, даже эти успехи для россиян ничего не значат, ведь продвижение ВСУ до Святогорска ставит оккупантов под Осколом "в неприятную ситуацию, которая неизвестно чем для них закончится".

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины