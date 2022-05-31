Росіян чекає отруйна промзона після взяття Сєвєродонецька, - Арестович
Війська РФ опиняться в епіцентрі отруйної промислової зони, якщо продовжать своє просування в Сєвєродонецьку.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.
"Сєвєродонецьк нижче за Лисичанськ. Лисичанськ не в оточенні, він має повний зв'язок із великою землею – постачання техніки, озброєння, поповнення боєприпасів. А найголовніше – після взяття Сєвєродонецька відкривається красива та дуже отруйна хімічна промзона", – заявив Арестович.
За його словами, ударами по промисловій зоні російські війська завдають серйозної шкоди. Щоправда, під загрозу хімічної катастрофи вони ставлять не тільки населення міст, а й свою живу силу.
У вівторок після авіаудару РФ над Сєвєродонецьком утворилася отруйна хмара. Війська РФ влучили в цистерну з азотною кислотою.
Нагадаємо, що російські окупанти взяли під контроль понад половину Сєвєродонецька.
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