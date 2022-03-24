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Для россиян запустили туры в Узбекистан за картами Visa и Mastercard

Фото: россияне могут оформить карты Visa и Mastercard за границей (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские туристические операторы начали предлагать туры в Узбекистан для оформления счетов в местных банках и оформления карт международных платежных систем Visa и Mastercard. В самой России эти системы работают с существенными ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Как заявили в Ассоциации туроператоров России, появился спрос на туры за картами Visa и Mastercard, пока предлагаются поездки только в Узбекистан. Российские граждане могут оформить карты в трех местных банках. При этом тур на две ночи с размещением в четырехзвездочном отеле начинается с 23 000 рублей (около 240 долларов).

Также сообщается, что примерная стоимость перелета в Ташкент из Москвы на ближайшие даты составляет около 500 долларов. Предполагается, что будут запущены туры из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Минеральных Вод. В дальнейшем географию "карточных" туров могут расширить на Армению, Казахстан, Кыргызстан и Турцию.

Также сообщается, что оформленные за границей карты все равно не будут работать в России.

Напомним, после начала войны России против Украины платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу на российском рынке. В связи с этим местные банки переходят на китайскую карточную систему.

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