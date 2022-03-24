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Для росіян запустили тури до Узбекистана за картами Visa і Mastercard

Фото: росіяни можуть оформити карти Visa і Mastercard за кордоном (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські туристичні оператори почали пропонувати тури до Узбекистана для оформлення рахунків у місцевих банках і оформлення карт міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard. У самій Росії ці системи працюють з істотними обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Як заявили в Асоціації туроператорів Росії, з'явився попит на тури за картами Visa і Mastercard, поки пропонуються поїздки лише в Узбекистан. Російські громадяни можуть оформити карти в трьох місцевих банках. При цьому тур на дві ночі з розміщенням в чотиризірковому готелі починається з 23 000 рублів (близько 240 доларів).

Також повідомляється, що приблизна вартість перельоту в Ташкент з Москви на найближчі дати становить близько 500 доларів. Передбачається, що будуть запущені тури з Єкатеринбурга, Казані, Уфи і Мінеральних Вод. Надалі географію "карткових" турів можуть розширити на Вірменію, Казахстан, Киргизстан і Туреччину.

Також повідомляється, що оформлені за кордоном карти все одно не будуть працювати в Росії.

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України платіжні системи Visa і Mastercard обмежили свою роботу на російському ринку. У зв'язку з цим місцеві банки переходять на китайську карткову систему.

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