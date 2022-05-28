Росіян вдалося відтіснити в районах Луганської області, - голова ОВА

Українським військовим вдалося відкинути окупантів на раніше зайняті позиції в районах Луганської області. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини", - написав Гайдай.

За його словами, Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої.

"Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають "хутором", - уточнив Гайдай.

Крім того, є руйнування й в інших містах області: дев’ять будинків в Гірському, по чотири - в Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка - 12, селі Оріхове - два.

Загалом, за минулу добу, за словами очільника області, відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи ППО знищили БПЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, як розповів раніше голова Луганської ОВА, росіяни не зможуть захопити Луганську область в найближчі дні, бо українським захисникам вистачить сил та засобів тримати оборону.

Додамо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, ЗСУ відважно обороняють Донбас, захищають регіон так, як дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс.

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