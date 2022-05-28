ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Альтернативы украинским флагам на Донбассе быть не может, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 00:10
Альтернативы украинским флагам на Донбассе быть не может, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ВСУ отважно обороняют Донбасс, защищают регион так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Как и предполагалось, на Донецком направлении сложилась очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что нет, и никогда не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам на Донбассе. Он также отметил, что если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, Украина все равно восстановит каждый город и каждую общину.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области. В результате обстрела уничтожено здание, в котором находилось более 20 российских офицеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Донбасс Вторжение России в Украину
NEWS
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада