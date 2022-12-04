Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку, а ЗСУ завдають їм втрат, - Генштабу

Російські військові намагаються штурмувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ тим часом завдають їм значних втрат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань", - пише пресслужба Генштабу.
Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари й здійснили більше 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших воїнів та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.
"Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - відзначає пресслужба.
Як відзначає Генштаб, росіяни й надалі обмежують права і свободи українців на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти під виглядом боротьби з диверсійними розвідувальними групами, встановили блокпост на річці Чайка й заборонили прохід човнів.
Ворог зазнає втрат на Донецькому та Луганському напрямках.
Згідно з даними Генштабу, лікувальні заклади Донецька переповнені пораненими росіянами, через що планові операції цивільним перенесли на невизначений термін, а нових поранених - не приймають.
"В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 550 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 91150 військових.
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