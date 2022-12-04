Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку, а ЗСУ завдають їм втрат, - Генштабу

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань", - пише пресслужба Генштабу.

Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари й здійснили більше 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших воїнів та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

"Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - відзначає пресслужба.

Ситуація на напрямках

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; на Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області;

ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області; на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського в Харківській області;

противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського в Харківській області; на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка в Луганській області та Ямполівка Донецької області;

противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка в Луганській області та Ямполівка Донецької області; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області;

противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки Донецької області;

ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон;

Як відзначає Генштаб, росіяни й надалі обмежують права і свободи українців на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти під виглядом боротьби з диверсійними розвідувальними групами, встановили блокпост на річці Чайка й заборонили прохід човнів.

Досягнення наших героїв

Ворог зазнає втрат на Донецькому та Луганському напрямках.

Згідно з даними Генштабу, лікувальні заклади Донецька переповнені пораненими росіянами, через що планові операції цивільним перенесли на невизначений термін, а нових поранених - не приймають.

"В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів", - додає пресслужба.