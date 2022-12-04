Россияне штурмуют на Бахмутском направлении, а ВСУ наносят им потери, - Генштаба

"Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление, и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок", - пишет пресс-служба Генштаба.

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших воинов и населенным пунктах вдоль линии соприкосновения. Также ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.

"Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - отмечает пресс-служба.

Ситуация на направлениях

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено;

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено; на Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области;

враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области; на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьего, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского в Харьковской области;

противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьего, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского в Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области. Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполовка Донецкой области;

противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области. Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполовка Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки в Донецкой области;

враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки в Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Это, в частности, города Никополь Днепропетровской области и Херсон.

Как отмечает Генштаб, россияне и в дальнейшем ограничивают права и свободы украинцев на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты под видом борьбы с диверсионными разведывательными группами, установили блокпост на реке Чайка и запретили проход лодок.

Достижения наших героев

Враг несет потери на Донецком и Луганском направлениях.

Согласно данным Генштаба, лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными россиянами, из-за чего плановые операции гражданским перенесли на неопределенный срок, а новых раненых - не принимают.

"В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно занятой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов", - добавляет пресс-служба.