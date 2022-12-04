Россияне штурмуют на Бахмутском направлении, а ВСУ наносят им потери, - Генштаба

Российские военные пытаются штурмовать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ тем временем наносят им значительные потери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление, и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок", - пишет пресс-служба Генштаба.
В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших воинов и населенным пунктах вдоль линии соприкосновения. Также ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.
"Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - отмечает пресс-служба.
Как отмечает Генштаб, россияне и в дальнейшем ограничивают права и свободы украинцев на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты под видом борьбы с диверсионными разведывательными группами, установили блокпост на реке Чайка и запретили проход лодок.
Враг несет потери на Донецком и Луганском направлениях.
Согласно данным Генштаба, лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными россиянами, из-за чего плановые операции гражданским перенесли на неопределенный срок, а новых раненых - не принимают.
"В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно занятой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 550 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 91150 военных.
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