У россиян сейчас нет возможности высадить десант в Одесской области, - Братчук

У Черноморского флота Российской Федерации на сегодня нет возможности высадить десант на побережье Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
По его словам, на утро 5 июля в северо-восточной части Черного моря находились пять кораблей Черноморского флота РФ, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".
"К ним периодически примыкают один или два больших десантных корабля. Скажем так, это имитация определенных действий. Потому что когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, то понимаем и видим, что в ближайшее время не будет подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции, потому что у врага для этого нет возможностей", - отметил Братчук.
Напомним, в конце июня Украина отбила остров Змеиный, что значительно сократило военные возможности противника в северо-западной части Черного моря.
При этом украинские военные считают, что угроза высадки десанта есть всегда, и готовы противодействовать этому.
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