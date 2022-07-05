У росіян зараз немає можливості висадити десант в Одеській області, - Братчук

У Чорноморського флоту Російської Федерації на сьогодні немає можливості висадити десант на узбережжі Одеської області.

За його словами, на ранок 5 липня в північно-східній частині Чорного моря знаходилися п'ять кораблів Чорноморського флоту РФ, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

"До них періодично долучаються один або два великих десантних корабля. Скажімо так, це імітація певних дій. Тому що коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо і бачимо, що найближчим часом не буде підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції, тому що у ворога для цього немає можливостей", - зазначив Братчук.