Россиян отправляют на фронт под видом набора в охрану или техподразделения, - Генштаб

Россия пытается восполнить потери на фронте за счет мобилизации под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"На территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов", - рассказывают в Генштабе.
Отмечается, что кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс подготовки и их сразу направляют в зону боевых действий.
Напомним, ранее стало известно, что россияне могут усилить принудительную “мобилизацию” в Мариуполе на фоне потерь из-за контрнаступления ВСУ.
Также мы писали, что в так называемой "ДНР" началась новая волна мобилизации.
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