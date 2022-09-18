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Россиян отправляют на фронт под видом набора в охрану или техподразделения, - Генштаб

Фото: россиян отправляют на фронт под видом набора в охрану или техподразделения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается восполнить потери на фронте за счет мобилизации под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"На территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов", - рассказывают в Генштабе.

Отмечается, что кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс подготовки и их сразу направляют в зону боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что россияне могут усилить принудительную “мобилизацию” в Мариуполе на фоне потерь из-за контрнаступления ВСУ.

Также мы писали, что в так называемой "ДНР" началась новая волна мобилизации.

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