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Росіян відправляють на фронт під виглядом набору до охорони чи техпідрозділів, - Генштаб

Фото: росіян відправляють на фронт під виглядом набору до охорони або техпідрозділів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається заповнити втрати на фронті за рахунок мобілізації під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

"На території РФ проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". У Курській області, під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомоохорона" - нібито у підрозділи охорони важливих об'єктів", - розповідають у Генштабі.

Зазначається, що кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс підготовки та їх одразу направляють до зони бойових дій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни можуть посилити примусову "мобілізацію" у Маріуполі на тлі втрат через контрнаступ ЗСУ.

Також ми писали, що в так званій ДНР почалася нова хвиля мобілізації .

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