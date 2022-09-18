Росіян відправляють на фронт під виглядом набору до охорони чи техпідрозділів, - Генштаб

Росія намагається заповнити втрати на фронті за рахунок мобілізації під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .
"На території РФ проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". У Курській області, під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомоохорона" - нібито у підрозділи охорони важливих об'єктів", - розповідають у Генштабі.
Зазначається, що кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс підготовки та їх одразу направляють до зони бойових дій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни можуть посилити примусову "мобілізацію" у Маріуполі на тлі втрат через контрнаступ ЗСУ.
Також ми писали, що в так званій ДНР почалася нова хвиля мобілізації .
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