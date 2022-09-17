В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации: кого вылавливают оккупанты

В так называемой "ДНР", судя по всему, началась новая волна мобилизации. Всех мужчин, у которых нет областной прописки, разворачивают на выезде из Донецка.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.