В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации: кого вылавливают оккупанты
В так называемой "ДНР", судя по всему, началась новая волна мобилизации. Всех мужчин, у которых нет областной прописки, разворачивают на выезде из Донецка.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Судя по всему в Донецке очередная волна мобилизации мужчин. Как сообщают наши источники, на выезде из Донецка на Мариупольской развилке сегодня (16 сентября - ред.) оккупанты останавливали все автобусы в сторону Волновахи и Мариуполя. Всех мужчин без регистрации в Мариуполе (Волновахи и районах) - возвращали в город", - написал он.
Андрющенко отметил, что часть мужчин, которых останавливали на выезде из Донецка, сразу грузили в автобусы с боевиками.
Напомним, ранее сообщалось, что Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию на фоне продолжения контрнаступления ВСУ на востоке Украины.
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