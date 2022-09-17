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В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации: кого вылавливают оккупанты

Новина українською →
Донецк, Суббота 17 сентября 2022 11:55
В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации: кого вылавливают оккупанты Фото: В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В так называемой "ДНР", судя по всему, началась новая волна мобилизации. Всех мужчин, у которых нет областной прописки, разворачивают на выезде из Донецка.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Судя по всему в Донецке очередная волна мобилизации мужчин. Как сообщают наши источники, на выезде из Донецка на Мариупольской развилке сегодня (16 сентября - ред.) оккупанты останавливали все автобусы в сторону Волновахи и Мариуполя. Всех мужчин без регистрации в Мариуполе (Волновахи и районах) - возвращали в город", - написал он.

Андрющенко отметил, что часть мужчин, которых останавливали на выезде из Донецка, сразу грузили в автобусы с боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию на фоне продолжения контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

Мы писали, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также в сети появилось видео, как олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер", лично вербует российских заключенных для войны с Украиной.

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ДНР Мобилизация в России
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