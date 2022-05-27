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Россиян лишили возможности страховать автомобили полисами "Зеленой карты" в ЕС

Автомобильная страховка (Фото: motor1.com)
Автор: Константин Широкун

Многие европейские страны расторгли соглашения с Россией о признании полисов автомобильного страхования "Зеленая карта". С 1 июня все страховки, выданные в России, перестанут работать в странах Европейского экономического пространства и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Авторевю.

Обратный процесс произойдет и в России. С лета российские международные полисы автомобильного страхования будут действовать только в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе и Марокко. В европейских странах автомобилистам из РФ придется покупать местный полис ОСАГО, который существенно дороже универсальной "Зеленой карты".

Ранее сообщалось, что швейцарская страховая компания Zurich объявила о продаже своего бизнеса в России. Также компания намерена прекратить коммерческую деятельность в России.

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