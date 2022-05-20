ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страховая компания Zurich продает свой бизнес в России

Новина українською →
Берн, Пятница 20 мая 2022 09:31
Страховая компания Zurich продает свой бизнес в России Фото: Страховая компания Zurich продает свой бизнес в России (euractiv.com)
Автор: Валерия Полищук

Швейцарская страховая компания Zurich объявила о продаже своего бизнеса в России. Также компания намерена прекратить коммерческую деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании сообщили, что договорились о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения.

"С новыми владельцами бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, а Zurich больше не будет вести деятельность в России. Сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка", - говорится в сообщении.

Zurich Russia - страховщик имущества и ущерба, занимающий около 0,3% российского рынка страхования нежизни. Ее основной деятельностью является поддержка деятельности в России международных клиентов Цюрих. В 2021 году валовые премии "Цюрих Россия" составили около 34 млн долларов, в том числе 3 млн долларов от внутренних клиентов.

Напомним, ранее страховая компания Zurich Insurance изменила свой логотип в социальных сетях, чтобы не ассоциироваться с символом вторжения российской армии в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков