RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої карти" в ЄС

Автомобільна страховка (Фото: motor1.com)
Автор: Константин Широкун

Багато європейських країн розірвали угоди з Росією про визнання полісів автомобільного страхування "Зелена карта". З 1 червня всі страховки, видані в Росії, перестануть працювати в країнах Європейського Економічного Простору і Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Авторевю.

Зворотний процес відбудеться і в Росії. З літа російські міжнародні поліси автомобільного страхування будуть діяти тільки в Азербайджані, Білорусії, Туреччині, Ірані, Ізраїлі, Тунісі й Марокко. В європейських країнах автомобілістам з РФ доведеться купувати місцевий поліс ОСЦПВ, який істотно дорожче універсальної"Зеленої карти".

Раніше повідомлялося, що Швейцарська Страхова компанія Zurich оголосила про продаж свого бізнесу в Росії. Також компанія має намір припинити комерційну діяльність в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОСАГОСанкції проти Росії