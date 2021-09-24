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Россия после заявления Эрдогана о Крыме нашла в турецких помидорах вирус

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский регулятор по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обнаружил в турецких овощах и фруктах вирус. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признает аннексию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что в турецких фруктах была обнаружена бурая монилиозная гниль, а в помидорах - вирус коричневой морщинистости.

В Россельхознадзоре уточнили, что 23 сентября прошли переговоры с представителями министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Российская сторона попросила усилить фитосанитарный контроль за поставляемой в РФ продукцией. Представители ведомства напомнили, что обнаруженный в турецких томатах вирус является карантинным на территории РФ заболеванием.

Напомним, 21 сентября Эрдоган в своем выступлении на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма.

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Российская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган