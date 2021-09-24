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Росія після заяви Ердогана про Крим знайшла в турецьких помідорах вірус

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський регулятор з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) виявив в турецьких овочах і фруктах вірус. Про це стало відомо через кілька днів після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара ніколи не визнає анексію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Россільгоспнагляду.

У пресрелізі регулятора наголошується, що в турецьких фруктах була виявлена бура моніліозна гниль, а в помідорах - вірус коричневої зморшкуватості.

У Россільгоспнагляді уточнили, що 23 вересня пройшли переговори з представниками Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Російська сторона попросила посилити фітосанітарний контроль за продукцією, що поставляється в РФ. Представники відомства нагадали, що виявлений в турецьких томатах вірус є карантинним на території РФ захворюванням.

Нагадаємо, 21 вересня Ердоган у своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму.

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Російська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган