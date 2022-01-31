UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия заявила о завершении учений в Черном море. Корабли вернулись в пункты постоянного базирования

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 31 января, завершились военные учения РФ в Черном море. Об этом заявил Черноморский флот России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечают, что более 20 российских кораблей уже вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.

"В плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной. Однако Пентагон не знает истинных намерений РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация