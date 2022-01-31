RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія заявила про завершення навчань у Чорному морі. Кораблі повернулися у пункти постійного базування

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 31 січня, завершилися військові навчання РФ у Чорному морі. Про це заявив Чорноморський флот Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Зазначають, що понад 20 російських кораблів вже повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту.

"У планових навчаннях Чорноморського флоту у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. Проте Пентагон не знає справжніх намірів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація