Росія заявила про завершення навчань у Чорному морі. Кораблі повернулися у пункти постійного базування
У понеділок, 31 січня, завершилися військові навчання РФ у Чорному морі. Про це заявив Чорноморський флот Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Зазначають, що понад 20 російських кораблів вже повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту.
"У планових навчаннях Чорноморського флоту у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. Проте Пентагон не знає справжніх намірів.