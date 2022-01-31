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Росія заявила про завершення навчань у Чорному морі. Кораблі повернулися у пункти постійного базування

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Росія, Понеділок 31 січня 2022 12:53
Росія заявила про завершення навчань у Чорному морі. Кораблі повернулися у пункти постійного базування Фото: РФ у Чорному морі завершила навчання (flot.com)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 31 січня, завершилися військові навчання РФ у Чорному морі. Про це заявив Чорноморський флот Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Зазначають, що понад 20 російських кораблів вже повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту.

"У планових навчаннях Чорноморського флоту у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. Проте Пентагон не знає справжніх намірів.

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