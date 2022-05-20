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Россия заявила, что выплатила проценты по евробондам в валюте

Фото: РФ провела выплаты по евробондам в валюте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что выплатила проценты по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. РФ провела выплаты в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов РФ.

Отмечается, что средства для выплаты дохода по этим облигациям на сумму 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро полученные платежным агентом по еврооблигациям - НКО АО "Национальный расчетный депозитарий".

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации выполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что через пять дней, 25 мая, подходит к концу лицензия, которая позволяет России, несмотря на санкции, выплачивать долги в США. Это позволяло РФ избегать дефолта.

Ранее мы сообщали, что США готовятся заблокировать выплаты РФ по государственному долгу. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США не будет продлевать лицензии.

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