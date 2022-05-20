Росія заявила, що виплатила відсотки за євробондами у валюті

Зазначається, що кошти для виплати доходу за цими облігаціями на суму 71,25 млн доларів та 26,5 млн євро отримані платіжним агентом з єврооблігацій - НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій".

"Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів Російської Федерації виконані Мінфіном Росії у повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що через п'ять днів, 25 травня, добігає кінця ліцензія, яка дозволяє Росії, не дивлячись на санкції, виплачувати борги в США. Це дозволяло РФ уникати дефолту.