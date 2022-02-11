Россия заявила, что встреча на уровне лидеров "Нормандии" не обсуждается

Встреча на уровне лидеров нормандского формата не обсуждается. Стороны во время переговоров в Берлине "не рискнули" этот вопрос поднимать.

"В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств нормандского формата", - сказал Козак.

Как сообщалось, Козак озвучил условие для следующей встречи "нормандских" советников. По его словам, переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

Глава ОП отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.