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Россия заявила об утечке аммиака после аварии на заводе в Донецке

Фото: Россия заявила об утечке аммиака после аварии на заводе в Донецке (t.me/truexanewsua)
Автор: Артур Родивилов

В оккупированном Донецке якобы произошла утечка аммиака на пивоваренном заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Завод расположен в Калининском районе города.

"На улицах Донецка после обстрела ощущается резкий запах аммиака. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб в противогазах", - пишет российское агентство.

Как сообщается, оккупационные власти призвали местных жителей сидеть дома и дышать через ватно-марлевые повязки. Также утверждается, что "зона поражения химикатами составляет два километра".

Так называемая "МЧС ДНР" просит жителей "принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений".

Оккупанты в обстреле завода традиционно обвинили ВСУ. Украинская сторона пока не комментировала данное сообщение.

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке произошел пожар в здании железнодорожного вокзала в Киевском районе города.

До этого в Донецке произошел крупный пожар на нефтебазе после взрыва.

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Донецк