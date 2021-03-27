Россия заявила об усилении активности в Арктике из-за НАТО

Россия предприняла необходимые меры, призванные "обеспечить безопасность" в Арктике. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

По его словам, меры были предприняты российской стороной из-за якобы возрастающего внимания стран-членов НАТО к данному региону.

"Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути", - сказал Корчунов.

Он отметил, что безопасность в Арктике надежно гарантирует Северный флот РФ. Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавил, что сегодняшнее развитие обстановки "подтвердило правильность принятых решений".