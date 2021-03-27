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Росія заявила про посилення активності в Арктиці через НАТО

Новость на русском → Москва, Субота 27 березня 2021 05:30
Росія заявила про посилення активності в Арктиці через НАТО Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Автор: Артур Родивилов

Росія здійснила необхідні заходи, покликані "забезпечити безпеку" в Арктиці. Таку заяву зробив посол з особливих доручень МЗС РФ, старша посадова особа Арктичної ради від Росії Микола Корчунов.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, заходи були зроблені російською стороною через нібито посилення уваги країн-членів НАТО до даного регіону.

"Зростаюча увага НАТО та його країн-членів до Арктичного регіону позначалося і раніше, у зв'язку з чим і робилися відповідні заходи попереджувального оборонного характеру, в тому числі і з метою забезпечення безпеки судноплавства в акваторії Північного морського шляху", - сказав Корчунов.

Він зазначив, що безпека в Арктиці надійно гарантує Північний флот РФ. Представник російського зовнішньополітичного відомства також додав, що сьогоднішній розвиток обставин "підтвердив правильність прийнятих рішень".

Раніше президент США Джозеф Байден попросив канадського прем'єра Джастіна Трюдо збільшити витрати на оборону і, зокрема, допомогти модернізувати Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

NORAD був центральним елементом стратегії стримування СРСР під час Холодної війни. Система складається з супутників, наземних радарів і баз ВПС, в основному розташованих на Алясці та на північних територіях Канади. Її завдання - попереджувати США і Канаду про будь-яку атаку з півночі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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