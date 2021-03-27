Росія заявила про посилення активності в Арктиці через НАТО

Росія здійснила необхідні заходи, покликані "забезпечити безпеку" в Арктиці. Таку заяву зробив посол з особливих доручень МЗС РФ, старша посадова особа Арктичної ради від Росії Микола Корчунов.

За його словами, заходи були зроблені російською стороною через нібито посилення уваги країн-членів НАТО до даного регіону.

"Зростаюча увага НАТО та його країн-членів до Арктичного регіону позначалося і раніше, у зв'язку з чим і робилися відповідні заходи попереджувального оборонного характеру, в тому числі і з метою забезпечення безпеки судноплавства в акваторії Північного морського шляху", - сказав Корчунов.

Він зазначив, що безпека в Арктиці надійно гарантує Північний флот РФ. Представник російського зовнішньополітичного відомства також додав, що сьогоднішній розвиток обставин "підтвердив правильність прийнятих рішень".