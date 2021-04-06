Росія заявила США про "провокації" України на Донбасі

Представники Росії і США обговорили Донбас. Російський представник заявив про "провокації" України на сході країни.

Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє агенство ТАСС .

За його словами, Росія попередила США про наслідки "провокаційної поведінки Києва" на сході України.

"У нас пройшли контакти з адміністрацією США щодо ситуації в Донбасі. Ми вичерпним чином виклали американській стороні те, що відбувається", - сказав він.

Раніше представник Державного департаменту США Едвард Прайс заявив, що Америка веде переговори з РФ через Україну. Вашингтон вимагає, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.