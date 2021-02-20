Россия заявила о регистрации уже третьей COVID-вакцины

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине "КовиВак", которую разработал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Российский премьер отметил, что вакцина "КовиВак" станет доступной для населения в середине марта.

"Зарегистрировано третью вакцину - "КовиВак". Ее разработал Центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что вакцина "КовиВак" во время клинических исследований якобы "показала безопасность и эффективность". Он добавил, что широкомасштабные исследования этой вакцины продолжат после регистрации.

До этого Россия зарегистрировала препарат "Спутник V" от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину "ЕпиВакКорона" от "Вектора". В Украине регистрация российских вакцин от коронавируса запрещена законом.