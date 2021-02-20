ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия заявила о регистрации уже третьей COVID-вакцины

Новина українською → Москва, Суббота 20 февраля 2021 11:37
Россия заявила о регистрации уже третьей COVID-вакцины Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине "КовиВак", которую разработал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Об этом сообщил российское агентство РБК.

Российский премьер отметил, что вакцина "КовиВак" станет доступной для населения в середине марта.

"Зарегистрировано третью вакцину - "КовиВак". Ее разработал Центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что вакцина "КовиВак" во время клинических исследований якобы "показала безопасность и эффективность". Он добавил, что широкомасштабные исследования этой вакцины продолжат после регистрации.

До этого Россия зарегистрировала препарат "Спутник V" от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину "ЕпиВакКорона" от "Вектора". В Украине регистрация российских вакцин от коронавируса запрещена законом.

Напомним, в американском Госдепе обвинили Россию в ведении пропаганды против западных вакцин от коронавируса. Речь идет о вакцинах компаний Moderna и Pfizer.

Добавим, российские власти запретили использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация регистрация вакцина от коронавируса
NEWS
Суд отказался отменить приговор Навальному, несмотря на требование ЕСПЧ
Суд отказался отменить приговор Навальному, несмотря на требование ЕСПЧ
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ