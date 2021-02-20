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Росія заявила про реєстрацію вже третьої COVID-вакцини

Новость на русском → Москва, Субота 20 лютого 2021 11:37
Росія заявила про реєстрацію вже третьої COVID-вакцини Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін оголосив про реєстрацію в Росії третьої вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину "КовиВак", яку розробив Науковий центр досліджень і розробки імунобіологічних препаратів імені Чумакова.

Про це повідомило російське агентство РБК.

Російський прем'єр зазначив, що вакцина "КовиВак" стане доступною для населення в середині березня.

"Зареєстровано третю вакцину - "КовиВак". Її розробив Центр імені Чумакова, і вже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний оборот", - сказав Мішустін.

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко запевнив, що вакцина "КовиВак" під час клінічних досліджень нібито "показала безпечність та ефективність". Він додав, що широкомасштабні дослідження цієї вакцини продовжать після реєстрації.

До цього Росія зареєструвала препарат "Спутник V" від Центру ім. Гамалії та пептидну вакцину "ЕпиВакКорона" від "Вектора". В Україні реєстрація російських вакцин від коронавірусу заборонена законом.

Нагадаємо, в американському Держдепі звинуватили Росію у ведені пропаганди проти західних вакцин від коронавірусу. Йдеться про вакцини компаній Moderna і Pfizer.

Додамо, російська влада заборонила використовувати вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech

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