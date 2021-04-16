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Россия заявила о перехвате разведывательного самолета США у Камчатки

Новина українською → Камчатка, Пятница 16 апреля 2021 10:39
Россия заявила о перехвате разведывательного самолета США у Камчатки Фото: РФ перехватила самолет США (wikimedia.by/Vitaly_V Kuzmin)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны РФ заявили о перехвате разведывательного самолета ВМС США у Камчатки. Радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.

Об этом сообщает "РИА Новости".

После того, как иностранный самолет развернулся от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

"Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - говориться в заявлении.

В РФ заявили, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено и сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.

Напомним, США передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ. Сейчас эти корабли находятся в Средиземном море.

Отметим, США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма.

Также США ввели санкции против российских компаний за кибератаки.

Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.

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