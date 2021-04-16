Россия заявила о перехвате разведывательного самолета США у Камчатки
В Министерстве обороны РФ заявили о перехвате разведывательного самолета ВМС США у Камчатки. Радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.
Об этом сообщает "РИА Новости".
После того, как иностранный самолет развернулся от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.
"Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - говориться в заявлении.
В РФ заявили, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено и сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.
Напомним, США передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ. Сейчас эти корабли находятся в Средиземном море.
Отметим, США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма.
Также США ввели санкции против российских компаний за кибератаки.
Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.